17.12.2016 11:18

Ισχυρός σεισμός 8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

17.12.2016 11:18
Τελικά περιμένουμε σεισμό 7 Ρίχτερ; «Το Ιόνιο είναι Ιόνιο…» - Media

 

Σεισμός μεγέθους 8 βαθμών έγινε σε απόσταση 157 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Ραμπάουλ, στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Η εκδήλωση ενός ευρέως καταστροφικού τσουνάμι, είναι πιθανή μετά τον μεγάλο σεισμό, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

