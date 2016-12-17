Ισχυρός σεισμός 8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 8 βαθμών έγινε σε απόσταση 157 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Ραμπάουλ, στην Παπούα Νέα Γουινέα.
Η εκδήλωση ενός ευρέως καταστροφικού τσουνάμι, είναι πιθανή μετά τον μεγάλο σεισμό, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.
