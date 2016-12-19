Ο άνεργος Έλληνας νταλικέρης που βρήκε δουλειά στους -60 β. στο Βόρειο Πόλο (Video)

Ένας επαγγελματίας οδηγός από την Καρδίτσα, έφτασε στον… Βόρειο Πόλο, για να βρει δουλειά.

Σήμερα οδηγεί νταλίκα στον παγωμένο Αρκτικό κύκλο, σε μία από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την ανεργία του.