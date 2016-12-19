Ο άνεργος Έλληνας νταλικέρης που βρήκε δουλειά στους -60 β. στο Βόρειο Πόλο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας επαγγελματίας οδηγός από την Καρδίτσα, έφτασε στον… Βόρειο Πόλο, για να βρει δουλειά.
Σήμερα οδηγεί νταλίκα στον παγωμένο Αρκτικό κύκλο, σε μία από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την ανεργία του.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.