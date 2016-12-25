Πρώτη “βόλτα” στον ωκεανό για το μοναδικό κινέζικο αεροπλανοφόρο

Το μοναδικό κινεζικό αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Ειρηνικό για την πρώτη του έξοδο στον ωκεανό, μετέδωσε σήμερα ο επίσημος κινεζικός Τύπος, τη στιγμή όπου η ένταση με την Ταϊβάν έχει αναζωπυρωθεί μετά τα σχόλια του μελλοντικού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι η πρώτη έξοδος του αεροπλανοφόρου εκτός των χωρικών υδάτων της Κίνας, γράφει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Global Times.

Το πλοίο κατασκευάστηκε στην τότε Σοβιετική Ένωση, αγοράστηκε από την Κίνα και εντάχθηκε στην ενεργό υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2012.

“Ένας στολίσκος του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού, που περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Liaoning, κατευθύνεται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό για προγραμματισμένες ασκήσεις”, ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.

Δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει η έξοδος του αεροπλανοφόρου στον Ειρηνικό, ούτε η πορεία που θα ακολουθήσει ο στολίσκος. Καθώς η βάση του Liaoning είναι στη Νταλιάν στη βορειοανατολική Κίνα, το αεροπλανοφόρο λογικά θα πρέπει να εισέλθει στον Ειρηνικό διασχίζοντας το σύμπλεγμα των νησιών που χωρίζει την Ταϊβάν από τη νότια Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post του Χονγκ Κονγκ, το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σήμερα ότι εντόπισε τον στολίσκο που αποτελείται από εκτός από το αεροπλανοφόρο από επτά πολεμικά πλοία: τρία αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με πυραύλους, τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού. Ο στολίσκος βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της Ανατολικής Σινικής Θάλασσας και κατευθύνεται ανατολικά, σύμφωνα με το Τόκιο.

Σε άλλο τηλεγράφημά του νωρίτερα σήμερα, το Xinhua ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο είχε πραγματοποιήσει ασκήσεις την περασμένη εβδομάδα στην Κίτρινη Θάλασσα, μεταξύ των κινεζικών και των κορεατικών ακτών,

Τα ναυτικά αυτά γυμνάσια πραγματοποιούνται ενώ η ένταση αυξήθηκε ξαφνικά στις αρχές του μήνα μεταξύ του Πεκίνου και του νησιού της Ταϊβάν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ταϊβάν. Το Πεκίνο απαγορεύει οποιαδήποτε επίσημη επαφή ξένων χωρών με την Ταϊβάν, την οποία θεωρεί επαρχία του, ενώ δεν έχει αποκλείσει την προσφυγή στη στρατιωτική βία για να αποκαταστήσει την κυριαρχία του στο νησί.