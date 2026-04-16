Το θεατρικό τουρνουά της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

Το Θέατρο Noũs – Creative Space διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament δημιουργώντας για μία ακόμη φορά στην Αθήνα ένα Θεατρικό Τουρνουά με σκοπό να διαγωνιστούν οι καλύτερες και πιο δημιουργικές νέες θεατρικές ομάδες της πόλης και φυσικά να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Οι ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους για παράσταση έως 30 λεπτά κι όσες επιλεγούν θα κληθούν να διαγωνιστούν κερδίζοντας την ψήφο του κοινού, περνώντας τους γύρους, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Το 2ο Athens Theatre Tournament στο Θέατρο Noũs – Creative Space προσκαλεί τους νέους καλλιτέχνες της πόλης να συνεργαστούν, να φτιάξουν τις ομάδες τους και να δημιουργήσουν πέρα από στεγανά και πεπαλαιωμένες ιδέες, πέρα από αμφιβολίες και φόβους. Η τέχνη δεν έχει κανόνες και σύνορα, δεν έχει συγκεκριμένες φόρμες και πρότυπα. Η τέχνη είναι ελεύθερη και πολύμορφη.

Με αυτό ως γνώμονα, λοιπόν, καλούμε όλες τις θεατρικές ομάδες αυτής της πόλης και κάθε άλλη που πιστεύει στην τέχνη της να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ όπου η τέχνη του θεάτρου συναντά τη συναρπαστική πρόκληση της αναμέτρησης με στόχο το μεγάλο έπαθλο.

Το έπαθλο

Η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει την ψήφο του κοινού, να περάσει κάθε γύρο φτάνοντας στον τελικό όπου επίσης θα κερδίσει την ψήφο του κοινού και της κριτικής επιτροπής, θα κερδίσει:

Το χρηματικό έπαθλο των 600€ και

10 παραστάσεις σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Noũs – Creative Space στη σκηνή Black Box τη νέα θεατρική σεζόν

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, ομάδες από όλη την Ελλάδα θα αναμετρηθούν σε ένα δυναμικό τουρνουά, όπου η κάθε παράσταση θα έχει διάρκεια έως 30 λεπτά. Το στοιχείο που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό; Οι αναμετρήσεις θα καθορίζονται μέσω κλήρωσης, κάνοντας κάθε γύρο απρόβλεπτο και γεμάτο αγωνία!

Μια μοναδική ευκαιρία για ανερχόμενους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα επαγγελματικό θέατρο και να κερδίσουν προβολή, κοινό και χρηματική ενίσχυση.

Πώς να συμμετάσχετε

Στην αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναλυτικά:

1. Η πρότασή σας (τίτλος, περίληψη, σκεπτικό)

2. Οι συντελεστές και τα βιογραφικά τους

3. Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με την πρότασή σας

4. Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τυχόν προηγούμενη δουλειά σας (αν υπάρχει) καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε πως μπορεί να ενισχύσει την πρότασή σας

5. Στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της ομάδας

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι και τις 15 Μαΐου 2026 στο [email protected].

«Το Θέατρο NOŪS – Creative Space, διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament ανοίγοντας τις σκηνές του σε νέους ανθρώπους και νέες καλλιτεχνικές φωνές.

Το Θέατρο NOŪS – Creative Space είναι ένας χώρος που στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες, ένας χώρος ανοιχτός σε νέες προτάσεις, πειραματισμούς και συναντήσεις. Ένα καλλιτεχνικό στέκι στην καρδιά της Κυψέλης — μιας πραγματικής κυψέλης πολιτισμού.

Πιστεύουμε πως οι νέοι δημιουργοί χρειάζονται έναν τόπο όπου μπορούν να νιώσουν ασφάλεια, ελευθερία και εμπιστοσύνη φτάνοντας στα όρια της δημιουργίας και του θεάτρου. Έναν τόπο όπου μπορούν να δοκιμάσουν, να εκφραστούν, να ρισκάρουν και να εξελιχθούν.

Με αυτή τη σκέψη στηρίζουμε το 2ο Athens Theatre Tournament και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τις νέες φωνές που θα γεννηθούν μέσα από αυτό».

Βασίλης Τριανταφύλλου – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Θεάτρου NOŪS – Creative Space

«Το θέατρο αλλάζει, όπως αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Κι απευθυνόμαστε στη νέα γενιά καλλιτεχνών, στη ματωμένη γενιά, στη γενιά που είναι πιο μορφωμένη, πιο εκπαιδευμένη, πιο τολμηρή και πιο ονειροπόλα από οποιαδήποτε, στη δική μας γενιά. Κάντε ένα θέατρο όπως πραγματικά πιστεύετε, ένα θέατρο ατρόμητο, προκλητικό, δύσκολο, κάντε ένα θέατρο που δεν θα φοβηθεί να σπάσει τις συμβάσεις, τις φόρμες, τους κανόνες, δεν θα φοβηθεί να πετάξει τα βαρίδια του παρελθόντος του και να ξαναγεννηθεί, ένα θέατρο αναρχικό, προκλητικό, επικίνδυνο, ένα θέατρο που σας εκφράζει, καλύτερο από αυτό που βλέπετε, καλύτερο από αυτό που διδαχτήκατε, καλύτερο από αυτό που διαβάζετε, κάντε ένα θέατρο τολμηρό, βέβηλο, ποιητικό, ένα θέατρο ονειροπόλο κι όμορφο, ένα θέατρο που θα είστε περήφανοι που είναι δικό σας. Γι’ αυτήν τη βαθιά πίστη σε κάτι άλλο, καινούριο, αντισυμβατικό, γι’ αυτό το όραμα ενός διαφορετικού θεάτρου, πιο πειραματικού, γι’ αυτήν την εμπιστοσύνη στους νέους καλλιτέχνες και στα καλύτερα δημιουργικά μυαλά της γενιά μας».

Χρήστος Καρασαββίδης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Athens Theatre Tournament