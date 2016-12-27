Οι Σκοτσέζοι παραγωγοί ουίσκι επωφελούνται από τις επιπτώσεις του Βrexit

Παρότι οι Σκοτσέζοι στην πλειοψηφία τους ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παραγωγοί του ουίσκι τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, διακριτικά, χαρούμενοι για ένα επακόλουθο του Brexit: την πτώση της ισοτιμίας της στερλίνας.

Η μεγάλη υποχώρηση του βρετανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και έναντι του δολαρίου μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου– έκανε τις εξαγωγές φθηνότερες, δίνοντας μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις του ουίσκι οι οποίες ανέρχονται στο 90% εκτός Βρετανίας.

Ενώ τα σκοτσέζικα εδάφη φημίζονται για τα γραφικά αποστακτήρια που υπάρχουν στις καταπράσινες περιοχές των Χάιλαντς, η Glasgow Distillery Company βρίσκεται σε μια αδιάφορη γκριζωπή αποθήκη της Γλασκόβης, της οικονομικής πρωτεύουσας της Σκωτίας. Ωστόσο, στο εσωτερικό της το ποτό ρέει άφθονο. Από τον Ιούνιο, υπήρξε αύξηση από 200 έως 300% των παραγγελιών για τα βαρέλια του ουίσκι, δηλώνει ο Λίαμ Χιουτζ, επικεφαλής του αποστακτηρίου. Η εταιρία που ιδρύθηκε μόλις το 2015, δεν έχει πουλήσει ακόμη καμιά φιάλη ουίσκι, αλλά ο Λίαμ Χιουτζ σημειώνει τουλάχιστον μια σταθερή αύξηση των προ-παραγγελιών μετά την ψήφο των Βρετανών υπέρ του Brexit.

Για τον Γκράχαμ Χάτσον, τον επιχειρησιακό διευθυντή του αποστακτηρίου Edrington, που παράγει κυρίως τα ουίσκι Macallan και The Famous Grouse, η πτώση της ισοτιμίας της στερλίνας είναι συνώνυμο της «γιορτής».

Ο Ντέιβιντ Ουίλιαμσον, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης σκωτσέζικων ουίσκι, υπογράμμισε επίσης ότι ορισμένα μέλη της ένωσης διαπίστωσαν αύξηση των εξαγωγών τους.

Παραγγελίες από όλο τον κόσμο

Ο Τόνι Ρίμαν-Κλαρκ διευθύνει το αποστακτήριο Strathearn στο Περθσάιρ που παράγει ουίσκι τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι επίσης ο ιδρυτής της Scottish Craft Distillers Association ( Ένωση Σκωτσέζων Αποσταγµατοποιών).

“Είχαμε παραγγελίες από το «Οκλαντ, το Πεκίνο, το Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, από παντού στον κόσμο», δηλώνει ενώ οι 100 πρώτες φιάλες του ουίσκι του πωλήθηκαν σε δημοπρασία την 1η Δεκεμβρίου αντί 4.150 στερλινών (4.840 ευρώ).

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εργάζονται στη βιομηχανία του σκωτσέζικου ουίσκι, αριθμός που αυξήθηκε κατά 6% την τελευταία τριετία, ενώ 30.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού, από την εμφιάλωση έως τη διανομή.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι μεγαλύτερες αγορές ήταν οι ΗΠΑ (357,4 εκατομμύρια στερλίνες), η Γαλλία (193,1 εκατ.) και η Σιγκαπούρη (99,6 εκατ.) με συνολικές εξαγωγές που αντιστοιχούν σε 533 εκατομμύρια φιάλες ουίσκι, καταγράφοντας ετήσιο κύκλο εργασιών 1,7 δισ. στερλινών.

Ανάμεσα στις εν λόγω εξαγωγές, αυτές του Single Mat ξεπέρασαν τα 48 εκατομμύρια φιάλες αντιπροσωπεύοντας έναν κύκλο εργασιών 432 εκατ. στερλινών για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Δυσοίωνη αβεβαιότητα

Η αύξηση της ισοτιμίας της στερλίνας δεν συνιστά καλή είδηση για το εθνικό ποτό της Σκοτίας, γιατί αυτό σημαίνει αύξηση τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα, όπως τα βαρέλια.

Ο Λίαμ Χιουτζ τα αγοράζει όλα από την Kelvin Cooperage, τη βαρελοποιία που εγκατέλειψε τις όχθες του ποταμού Κέλβιν στη Γλασκώβη για να εγκατασταθεί στο Κεντάκι των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990. «Καθώς η στερλίνα κατέρρευσε έναντι του δολαρίου, η τιμή των βαρελιών αυξήθηκε σημαντικά, συνεπώς αυτά που κερδίζεις από τη μια, τα χάνεις από την άλλη».

Ο Σπύρος Μαλαντράκης, αναλυτής ειδικός στα αλκοολούχα ποτά στη Euromonitor International, θεωρεί ότι θα υπάρξει «μια αύξηση» των πωλήσεων βραχυπρόθεσμα αλλά ότι θα ακολουθήσει μια «περίοδος αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική»

Μια αβεβαιότητα που μπορεί να κορυφωθεί, αν η Σκωτία αποφασίσει να διενεργήσει ένα νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της.