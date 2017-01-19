ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 14:46
19.01.2017 17:41

Ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου της χώρας, παρουσία των μελών της απερχόμενης κυβέρνησης, του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και των υπολοίπων μελών της Βουλής. Πρώην πιλότος της βουλγαρικής πολεμικής αεροπορίας σε ρωσικής κατασκευής μαχητικά “Μινγκ 29” ο Ράντεφ προτάθηκε και υποστηρίχθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρείται φιλορώσος και αντικαθιστά τον ευρωπαϊστή, Ρόσεν Πλεβενλίεφ ο οποίος είχε εκλεγεί ως επιλογή του συντηρητικού κόμματος του κ.Μπορίσοφ.

Κατά την ομιλία του από το βήμα της Βουλής, η οποία μεταδόθηκε απευθείας απ όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Σόφιας, ο νέος Πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ όσο και στην Ρωσία. Σήμερα η Βουλγαρία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η προσχώρηση στους δύο αυτούς οργανισμούς αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας που δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση είπε σπεύδοντας να υπογραμμίσει πως η βουλγαρική εξωτερική πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται εδώ στη χώρα και να την υπερασπιζόμαστε στο εξωτερικό και όχι το αντίθετο.

Σημείωσε επίσης ότι η κρίση στις σχέσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία είναι ξεκάθαρη, αλλά η ενίσχυση των αντιπαραθέσεων μεταξύ τους δεν αποτελεί τρόπο επίλυσής της. Διαρκούσης της προεκλογικής του εκστρατείας, ο κ. Ράντεφ πάντως είχε ταχθεί υπέρ της άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, άποψη αντίθετη με την επίσημη στάση της βουλγαρικής κυβέρνησης και της ΕΕ.

Στην Βουλγαρία ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας δεν διαθέτει εκ του Συντάγματος αυξημένες εξουσίες. Είναι ωστόσο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και διορίζει τους ανώτατους δικαστές.

Καθώς η χώρα βρίσκεται σε τροχιά βουλευτικών εκλογών, μετά την παραίτηση της συντηρητικής κυβέρνησης, ο κ.Ράντεφ στην σημερινή του ομιλία ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής εντός μιας εβδομάδας, κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα, οι εκλογές θα διενεργηθούν στις 26 Μαρτίου.

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά στην Φιγαλεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΘΕΑΤΡΟ

«Πέρσες» του Αισχύλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου – Με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλειφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβήγκο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δανία: Μαχαίρωσαν ποδοσφαιριστή της Μίντιλαντ σε επεισόδιο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την έπεισε ότι κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία και της πήρε 50.000 ευρώ και κοσμήματα

ΕΛΛΑΔΑ

Αφθώδης πυρετός: Στα σαράντα οκτώ τα κρούσματα στη Λέσβο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

