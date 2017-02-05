search
05.02.2017 09:19

Στην Κρήτη αεροπλανοφόρο – μαμούθ του αμερικανικού στόλου

Στην Κρήτη αεροπλανοφόρο – μαμούθ του αμερικανικού στόλου

 

Στην Κρήτη αναμένεται να καταπλεύσει τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Ναυτικού, «USS George H.W. Bush» (CVN-77) το οποίο υποστηρίζει επιχειρήσεις του 5ου και 6ου Στόλου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Πρόκειται για το 10ο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz το οποίο ναυπηγήθηκε το 2009 και έλαβε το όνομα του από τον 41ο πρόεδρο των ΗΠΑ που ήταν χειριστής μαχητικών στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με πλήρωμα 3.500 άτομα, μήκος σχεδόν 333 μέτρα, και εκτόπισμα 100.000 τόνων, είναι από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα παγκοσμίως.

Το USS George H.W. Bush (CVN-77) φιλοξενεί περισσότερα από 85 μαχητικά F/A-18C Ηοrnet, F/A-18E/F Super Hornet, ηλεκτρονικού Πολέμου EA-18G Growler, ιπτάμενα ραντάρ Ε-2C Hawkeye και ελικόπτεραΗΗ-60Η ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 30 κόμβων  χάρις τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει με ικανότητα αδιάκοπης λειτουργίας  επί 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

Στα Χανιά αναμένεται θα καταπλεύσει στον προβλήτα του Μαραθίου όπου και θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες

Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του αεροπλανοφόρου στην χώρα μας ενώ αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του στις αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του ισλαμικού κράτους σε Συρία και Ιράκ.

Πηγή: Onalert.gr

