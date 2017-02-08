Τα lego έγιναν… μπέργκερ! (Photos-Video)

Τα γνωστά τουβλάκια της Lego έγιναν… μπέργκερ, όπως φαίνεται σε εστιατόριο στις Φιλιππίνες.

Το θέμα της διακόσμησης του εστιατορίου κινείται γύρω από τα δημοφιλή τουβλάκια με πιο εντυπωσιακά τα ψωμάκια των μπεργκερ, που εκτός από διαφορετικό σχήμα, έχουν και διαφορετικά χρώματα, όπως κόκκινο, κίτρινο, μαύρο και πορτοκαλί.

Ο κατάλογος του εστιατορίου έχει «κλέψει» ιδέες από τις ταινίες Lego με προτάσεις όπως το «Darth Burger» (Star Wars), με καραμελωμένα κρεμμύδια sour cream, μανιτάρια, μπέικον και σάλτσα bbq με μαύρο ψωμάκι.