Πακιστάν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε κτίριο διοίκησης

Τουλάχιστον δύο φρουροί ασφάλειας σκοτώθηκαν, μαζί με τους δύο βομβιστές αυτοκτονίας από την επίθεση που έγινε κατά κτιρίου διοίκησης στα βορειοδυτικά του Πακιστάν, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ.

Η επίθεση έγινε στην πόλη Γκαλανάι που βρίσκεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής του Πακιστάν με το Αφγανιστάν.