Ωραιόκαστρο: Νέα συγκέντρωση της “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων” για τα προσφυγόπουλα

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο του Ωραιοκάστρου θα πραγματοποιήσουν σήμερα μέλη της “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων”.
Η “Πατριωτική Ένωση Ελλήνων” διαμαρτύρεται εδώ και μέρες ενάντια στη φοίτηση προσφυγόπουλων στα σχολεία της περιοχής ενώ πρωταγωνίστησε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα έξω από το 1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου.
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