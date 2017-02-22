Ωραιόκαστρο: Νέα συγκέντρωση της “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων” για τα προσφυγόπουλα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο του Ωραιοκάστρου θα πραγματοποιήσουν σήμερα μέλη της “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων”.

Η “Πατριωτική Ένωση Ελλήνων” διαμαρτύρεται εδώ και μέρες ενάντια στη φοίτηση προσφυγόπουλων στα σχολεία της περιοχής ενώ πρωταγωνίστησε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα έξω από το 1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου.