Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Νεκρός 70χρονος αγρότης

Νεκρός βρέθηκε από το γιο του, χθες στις εννιάμισι το βράδυ, σε χωράφι, στον οικισμό Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου εβδομηντάχρονος άνδρας, ο οποίος ήταν καταπλακωμένος από τον γεωργικό ελκυστήρα του.

Ειδοποιήθηκαν η αστυνομία καθώς και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε για συνδρομή στον απεγκλωβισμό, με δύο οχήματα και επτά άνδρες.