Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: Νεκρός 70χρονος αγρότης

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Νεκρός βρέθηκε από το γιο του, χθες στις εννιάμισι το βράδυ, σε χωράφι, στον οικισμό Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου εβδομηντάχρονος άνδρας, ο οποίος ήταν καταπλακωμένος από τον γεωργικό ελκυστήρα του.
Ειδοποιήθηκαν η αστυνομία καθώς και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε για συνδρομή στον απεγκλωβισμό, με δύο οχήματα και επτά άνδρες.
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