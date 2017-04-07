Χεζμπολάχ: «Ηλίθιο» το χτύπημα των ΗΠΑ στη Συρία

Η ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου έκρινε σήμερα ότι το πυραυλικό πλήγμα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε μια αεροπορική βάση στη Συρία είναι ένα «ηλίθιο βήμα» το οποίο θα οδηγήσει σε «μεγάλες και επικίνδυνες εντάσεις» στη Μέση Ανατολή.

Η Χεζμπολάχ –η οποία υποστηρίζει τις δυνάμεις του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ στον πόλεμο ο οποίος διαρκεί έξι χρόνια– εκτίμησε ακόμη ότι η πυραυλική επίθεση αυτή δεν θα πλήξει το ηθικό των ανδρών των συριακών ένοπλων δυνάμεων, ούτε θα επηρεάσει αρνητικά τους συμμάχους του.

Η αμερικανική στρατιωτική ενέργεια αυτή αποτελεί μια «υπηρεσία» για το Ισραήλ και «τις φιλοδοξίες του στην περιοχή», εκτίμησε ακόμη η ηγεσία της Χεζμπολάχ, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)