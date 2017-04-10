«Τύμπανα πολέμου» στην Κορέα: Καταφθάνουν αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πολεμικά πλοία

Το αεροπλανοφόρο «Καρλ Βίνσον» και άλλα τρία πολεμικά πλοία του στόλου των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό διατάχθηκαν να σπεύσουν στην θαλάσσια περιοχή κοντά στην κορεατική χερσόνησο, σε μια κίνηση κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Πιονγκγιάνγκ.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό τα σκάφη εγκατέλειψαν προγραμματισμένη άσκηση στην Αυστραλία και κινήθηκαν προς την κορεατική χερσόνησο από την Σιγκαπούρη.

Η κίνηση αυτή, η οποία έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά τον βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης στη Συρία, εκτιμάται ότι αποτελεί μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ότι η Ουάσινγκτον δεν τον έχει ξεχάσει, ούτε σκοπεύει να αφήσει τις πυραυλικές δοκιμές στις οποίες επιδίδεται αναπάντητες.

Σχολιάζοντας την απόφαση να σταλούν πολεμικά πλοία στην Κορέα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, στρατηγός Μακ Μάστερ δήλωσε ότι αποτελεί μια «συνετή κίνηση», προσθέτοντας ότι «η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει έντονη προκλητική συμπεριφορά. Είναι ένα ανεξέλεγκτο κράτος με πυρηνικές δυνατότητες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να του παρουσιαστούν διάφορες εναλλακτικές για να αφαιρέσουμε αυτή την απειλή προς τον Αμερικανικό λαό και τους συμμάχους μας στην περιοχή».