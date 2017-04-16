Η Βίκυ Σταυροπούλου πέταξε αβγό στην Μαρία Κωνσταντάκη (Video)

ο ατύχημα στον αέρα της εκπομπής «Στην υγειά μας ρε παιδιά»!

Το τραγούδι του Ιβάν Σβιτάιλο ζάλισε την Βίκυ Σταυροπούλου. Η ηθοποιός ήθελε να πετάξει λουλούδι στην Μαρία Κωνσταντάκη που επίσης έκανε κέφι με την ερμηνεία του γοητευτικού χορογράφου, αλλά κατά λάθος της πέταξε αβγό το οποίο την βρήκε στο πρόσωπο….

«Μπράβο Ιβάν, μπράβο! Έφαγα αβγό για την πάρτη σου!» διαμαρτυρήθηκε η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Νόμιζα ότι ήταν λουλούδι αλλά ήταν αβγό συγγνώμη! Παιδιά μου έφυγε αλήθεια…» απολογήθηκε η Βίκυ Σταυροπούλου.

«Παιδιά ζήλεψε η γυναίκα, ζήλεψε… Δεν πειράζει θα με παρηγορήσει ο Ιβάν» απάντησε η Μαρία Κωνσταντάκη και έγειρε προς το μέρος του.

