28.04.2017 04:59

Λονδίνο: Αντιτρομοκρατική επιχείρηση με μία 20χρονη ύποπτη τραυματισμένη και 4 συλλήψεις

Η αστυνομία της Βρετανίας πυροβόλησε μία γυναίκα και συνέλαβε άλλα τέσσερα άτομα στο Λονδίνο και το γειτονικό Κέντ κατά τη διάρκεια μιας αντιτρομοκρατικής έρευνας χθες.

Τα τέσσερα άτομα συνελήφθηκαν ως ύποπτοι παραγγελίας, προετοιμασίας και εκτέλεσης τρομοκρατικών ενεργειών, είπε η μητροπολιτική αστυνομία (Σκότλαντ Γιάρντ) σε γραπτή δήλωση, προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις δεν συνδέονται με τη σύλληψη στο Ουάιτχολ, το κυβερνητικό κέντρο της χώρας. Χθες, ένας άνδρας με μαχαίρια συνελήφθη ως ύποπτος προετοιμασίας τρομοκρατικής πράξης κοντά στο γραφείο της πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι.

Η γυναίκα ηλικίας περίπου 20 χρονών που πυροβολήθηκε είναι σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, είπε η αστυνομία. Δεν έχει συλληφθεί ακόμα και βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πέντε, οι οποίοι βρίσκονταν, όπως είπε, υπό παρακολούθηση από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής ως μέρος μιάς συνεχιζόμενης επιχείρησης των υπηρεσιών πληροφοριών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

