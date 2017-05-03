To Brexit φέρνει … μετακόμιση για εκατοντάδες υπαλλήλους της JPMorgan

H JPMorgan Chase σχεδιάζει να μεταφέρει εκατοντάδες υπαλλήλους της από το Λονδίνο στα γραφεία της στο Δουβλίνο, τη Φρανκφούρτη και το Λουξεμβούργο καθώς προετοιμάζεται για το γεγονός ότι η Βρετανία θα χάσει την εύκολη πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ μετά το Brexit, δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της εταιρίας σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τις τρεις τράπεζες που έχουμε ήδη στην Ευρώπη ως βάσεις για τις δραστηριότητές μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Πίντο χθες σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο Ριάντ. «Θα πρέπει να μεταφέρουμε εκατοντάδες ανθρώπους άμεσα για να είναι έτοιμοι για την πρώτη ημέρα, όταν οι διαπραγματεύσεις τελειώσουν, και τότε θα κοιτάξουμε τα μακροπρόθεσμα νούμερα».

«Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σενάριο όπου δεν υπάρχει συμφωνία διαβατηρίου (passporting) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και πρέπει να μετακινήσουμε ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας για να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους Ευρωπαίους πελάτες μας», δήλωσε ο Πίντο. «Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είδους συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από και πέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ