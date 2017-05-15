Την Τετάρτη η απόφαση του Πρωτοδικείου για την επίσχεση εργασίας στον ΟΑΣΘ

Την Τετάρτη, 17 Μαϊου, θα εξεταστεί, από τον πρόεδρο υπηρεσίας, η διαδικασία της προσωρινής διαταγής, που συνοδεύει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την οποία κατέθεση το πρωί η διοίκηση του ΟΑΣΘ, απαντώντας στην επίσχεση εργασίας που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού.

Όπως έγινε γνωστό, στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επισημαίνεται ότι η επίσχεση εργασίας δεν γίνεται με υπαιτιότητα της διοίκησης του ΟΑΣΘ, ενώ τονίζεται και η οικονομική ζημία που υφίσταται ο Οργανισμός από την κινητοποίηση των εργαζομένων.

Παράλληλα, κατατέθηκε αγωγή σε βάρος των εργαζομένων, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 6 Ιουνίου 2017.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ