Αβγά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Μυτιλήνη πέταξαν οι απεργοί διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της πόλης. Παρά την βροχή που έπεφτε αρκετοί ήταν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στα Κεντρικά Λύκεια της Μυτιλήνης, όπου ήταν ο χώρος συγκέντρωσης που είχαν ορίσει η Πρωτοβουλία για το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, η Εργατική Λέσχη Λέσβου, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου και δυνάμεις από τον αναρχικό χώρο.

Επικεφαλής της πορείας ήταν το πανό της Εργατικής Λέσχης, ακολουθούσε του Ν.Τ. Λέσβου της ΑΔΕΔΥ και των Νοσοκομειακών Γιατρών. Αρκετοί ήταν οι εργαζόμενοι από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμμετείχαν στην κινητοποίηση αλλά και εργαζόμενοι από το Νοσοκομείο, συμβασιούχοι του υπουργείου Πολιτισμού. Ξεχωριστό και δυναμικό μπλοκ είχαν δημιουργήσει οι συμβασιούχοι του Δήμου Λέσβου. Μικρή ήταν η συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λίγο πιο πέρα συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των σωματείων τους, που αντιδρούν καθώς τα νέα μέτρα οδηγούν σε μείωση των αποδοχών τους κατά 2,5 μισθούς.

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν είχαν σαφή χαρακτήρα καταγγελίας της κυβέρνησης, των μνημονίων, των πολιτικών λιτότητα γενικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αντικυβερνητικά συνθήματα έγιναν πολύ πιο έντονα όταν η πορεία έφθασε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι από τους διαδηλωτές έριξαν αβγά εναντίον του κτηρίου, τα οποία προσγειώθηκαν στην αυλή, κλειστά παράθυρα και την πόρτα των γραφείων του κόμματος.

