ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:03
27.05.2017 09:01

H βόλτα για δύο, Μακρόν-Τριντό, στη Σικελία που έκανε τους χρήστες του Twitter να οργιάσουν

Στη Σικελία στο πλαίσιο της Συνόδου των G7 βρέθηκαν για πρώτη φορά ο νέος Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζαστίν Τριντό. Μάλιστα φαίνεται πως βρήκαν χρόνο να ανταλλάξουν απόψεις κι έτσι απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους ηγέτες κι έκαναν μια βόλτα οι δυο τους συνοδεία καμερών και δημοσιογράφων.

Μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες οι χρήστες των social media έπαθαν υστερία κι έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο τέλεια είναι η εικόνα τους και πόσο ωραία δένουν οι δύο ηγέτες. 

Ωστόσο Μακρόν και Τριντό είχαν ως αντικείμενο συζήτησης την τρομοκρατία, τη Συρία και το προσφυγικό, τη Βόρεια Κορέα και την οικονομία. 

«Η γαλλοκαναδική φιλία έχει ένα νέο πρόσωπο» δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά από την συνάντηση με τον Τριντό. 

Ensemble, autour de valeurs communes, pour répondre aux enjeux liés au terrorisme, au climat et aux coopérations économiques. #G7Taormina pic.twitter.com/hU9S5gkaAd

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 Μαΐου 2017

L’amitié franco-canadienne a un nouveau visage. @JustinTrudeau, à nous de relever les défis de notre génération ! #G7Taormina pic.twitter.com/8EdQopviov

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 Μαΐου 2017

«Καθίσαμε μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν για πρώτη φορά, μιλήσαμε για δουλειές, ασφάλεια και κλίμα» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τζαστίν Τριντό συνεχίζοντας «αδημονώ για περισσότερες συζητήσεις, φίλε μου». 
 

Sitting down with @EmmanuelMacron for the first time, talking jobs, security & climate – looking forward to more conversations, my friend. pic.twitter.com/8ih8iEZ4aw

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 Μαΐου 2017

Μάλιστα ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ανήρτησε μία φωτογραφία των δυο τους, αλλά και ένα βίντεο όπου περπατούν μαζί. Προς το τέλος του βίντεο φαίνεται ο Μακρόν να κόβει ένα λουλούδι και οι χρήστες των social media, σχολιάζουν το νέο «bromance». 

