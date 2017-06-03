Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφηκε σήμερα Σάββατο στην Παπούα Νέα Γουινέα, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 190,3 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 109 χλμ. δυτικά της επαρχίας Μαντάνγκ, ανέφερε η ίδια πηγή. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ