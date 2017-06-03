Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφηκε σήμερα Σάββατο στην Παπούα Νέα Γουινέα, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 190,3 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 109 χλμ. δυτικά της επαρχίας Μαντάνγκ, ανέφερε η ίδια πηγή. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
