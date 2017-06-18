Χάος στη Μινεσότα: Διαδηλώσεις μετά την αθώωση αστυνομικού που κατηγορείτο για φόνο – 18 συλλήψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρά επεισόδια προκλήθηκαν στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όταν ο αστυνομικός Jeronimo Yanez αθωώθηκε για το φόνο του αφροαμερικανού Philando Castile τον Ιούλιο του 2016.
Περίπου 1500 άνθρωποι μαζεύτηκαν και διαδήλωσαν κατά της απόφασης του δικαστηρίου, πραγματοποιώντας πορεία προς την πόλη.
Σύμφωνα με τις Αρχές, του ζητήθηκε πολλές φορές να διαλυθούν αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε με αποτέλεσμα να συλληφθούν 18 άτομα.
Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δυο δημοσιογράφοι ενώ τονίζεται πως η διαδήλωση ήταν ειρηνική.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.