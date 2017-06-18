Χάος στη Μινεσότα: Διαδηλώσεις μετά την αθώωση αστυνομικού που κατηγορείτο για φόνο – 18 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια προκλήθηκαν στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όταν ο αστυνομικός Jeronimo Yanez αθωώθηκε για το φόνο του αφροαμερικανού Philando Castile τον Ιούλιο του 2016.

Περίπου 1500 άνθρωποι μαζεύτηκαν και διαδήλωσαν κατά της απόφασης του δικαστηρίου, πραγματοποιώντας πορεία προς την πόλη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, του ζητήθηκε πολλές φορές να διαλυθούν αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε με αποτέλεσμα να συλληφθούν 18 άτομα.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δυο δημοσιογράφοι ενώ τονίζεται πως η διαδήλωση ήταν ειρηνική.