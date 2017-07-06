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06.07.2017 18:59

ΗΠΑ: Παραίτηση – βόμβα του διευθυντή Υπηρεσίας που ιδρύθηκε μετά το Watergate

06.07.2017 18:59
ΗΠΑ: Παραίτηση - βόμβα του διευθυντή Υπηρεσίας που ιδρύθηκε μετά το Watergate - Media

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Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Δεοντολογίας Γουόλτερ Σάουμπ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από τη θέση αυτή, έξι μήνες πριν λήξει η θητεία του. 

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Σάουμπ είχε κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της προεδρίας του και των οικογενειακών επιχειρήσεών του. Ο Τραμπ περιορίστηκε απλώς να αναθέσει τον έλεγχο του ομίλου του στους γιους του, Έρικ και Ντόναλντ τζούνιορ, όμως αρνήθηκε να μεταβιβάσει το μερίδιό του. 

Στην επιστολή παραίτησής του ο Σάουμπ δεν αναφέρει ευθέως τους λόγους της αποχώρησής του. Ωστόσο, σε μια άλλη ανακοίνωση σημειώνει ότι “υπό την παρούσα κυβέρνηση, κατέστη προφανές ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των κανόνων δεοντολογίας”. Η ανακοίνωση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα από μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Campaign Legal Center, στην οποία θα εργάζεται στο εξής. 

Ο Γουόλτερ Σάουμπ είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Μπαράκ Ομπάμα. Η παραίτησή του θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Ιουλίου. Η Campaing Legal Center ειδικεύεται στον έλεγχο των εκλογών και της διαφάνειας των προεκλογικών εκστρατειών. 

Η Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας ιδρύθηκε το 1978 μετά το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ. Αποστολή της είναι να βοηθά τους αξιωματούχους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να τηρούν τη νομοθεσία που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, παρέχοντας συστάσεις και συμβουλές. Η Υπηρεσία αυτή δεν έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει κυρώσεις σε οποιονδήποτε. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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