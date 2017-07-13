Σεισμός 6.7 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Παπούα Νέα Γουινέα

Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έπληξε σήμερα την πόλη Ραμπάουλ στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές από τον σεισμό αυτό, που είχε εστιακό βάθος 33 χιλιομέτρων σε απόσταση περίπου 128 χιλιομέτρων ανατολικά του νησιού της Νέας Βρετανίας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, στο Ειρηνικό ωκεανό, δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ