Casus Belli το όνομα Μακεδονικού Τάφου στο Ωραιόκαστρο – Αλλαγή ονόματος ζητά ο δήμαρχος

Την αλλαγή της ονομασίας του μακεδονικού τάφου Δερβενίου «Μακρίδη Μπέη», σε «τάφο Αρχαίας Λητής Ωραιοκάστρου», ζητά ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, σε επιστολή του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

«Ενημερωθήκαμε πριν λίγες ημέρες ότι στην είσοδο του μακεδονικού τάφου στην περιοχή του Δερβενίου Λητής τοποθετήθηκε επιγραφή στην οποία ο τάφος αναφέρεται ως “Μακεδονικός Τάφος Λαγκαδά”. Ο εν λόγω τάφος ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1910 από τον Μακρίδη Μπέη, ο οποίος και χαρακτήρισε τον τάφο αυτό ως “Μακεδονικό Τάφο Λαγκαδά”, καθώς την εποχή εκείνη ο μόνος οργανωμένος οικισμός κοντά στον τάφο ήταν ο Λαγκαδάς. Ωστόσο, τόσο ο συγκεκριμένος τάφος όσο και οι άλλοι γύρω απ’ αυτόν στην περιοχή Δερβενίου ανήκουν χωροταξικά στην Αρχαία Λητή» τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου.

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι ο πάπυρος που βρέθηκε σε τάφο στα υψώματα του Δερβενίου, ονομάζεται πάπυρος Δερβενίου και όχι πάπυρος Λαγκαδά και υπογραμμίζει την ανάγκη η ονομασία του τάφου να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη γεωγραφική πραγματικότητα.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ