Έρχεται το νομοσχέδιο για τα εργασιακά – Τι αλλάζει στις εισφορές

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το πρώτο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που εισάγει σειρά εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών ρυθμίσεων οι οποίες δεν αποτελούν μνημονιακά προαπαιτούμενα. Στον αντίποδα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό πρόσημο.

Την Πέμπτη, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας παρουσίασε το νομοσχέδιο – σκούπα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Εκεί, κατά την παρουσίαση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων του σχεδίου νόμου, που φέρουν την σφραγίδα του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, επισημάνθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία αποδεσμεύεται η ασφάλιση από την ιδιότητα του μηχανικού και του δικηγόρου.

Πρόκειται μάλιστα, για ένα πάγιο αίτημα μηχανικών και δικηγόρων που ικανοποιείται καθώς πλέον, υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα έχουν μόνο από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.

Επιπροσθέτως, ενθαρρύνεται η διαδικασία κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης των πασχόντων από ψυχικά νοσήματα. Το νομοσχέδιο, προβλέπει ρυθμίσεις για τη μη αναστολή ή περικοπή της αναπηρικής τους σύνταξης σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, εφόσον αυτή ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

Το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, περιλαμβάνει εργασιακές διατάξεις για την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, με τις οποίες ισχυροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θωρακίζεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν ηλεκτρονικά και εκ των προτέρων, τις υπερωρίες στο σύστημα Εργάνη, το οποίο θα αναβαθμιστεί και θα εμπλουτιστεί με περισσότερα στοιχεία.

Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα αυτοματοποίησης των διαδικασιών που θα οδηγούν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης, έως και για 3 ημέρες, σε περίπτωση που μετά από ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επίσης, θα προβλεφθεί ο αποκλεισμός των επιχειρηματιών που παρανομούν, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από κοινοτικά κονδύλια (ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ) και δημόσιους πόρους (συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου κ.λπ.).

Ειδικό κεφάλαιο θα υπάρχει για τα οφειλόμενα δεδουλευμένων μισθών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας τα χρόνια της κρίσης έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα βελτιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής από τον ΟΑΕΔ, επιδόματος ανεργίας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ενώ θα προβλέπεται η δυνατότητα λήψης επιδόματος και σε εργαζόμενους που λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους, προχώρησαν στην μονομερή καταγγελία της σύμβασης.

Με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου προωθούνται καίριες ρυθμίσεις που προάγουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Ενδεικτικά προβλέπεται ο ορισμός της ελληνικής νοηματικής ως επίσημη γλώσσα του Κράτους και της μεθόδου Μπράιγ (Braille) ως επίσημη μέθοδο γραφής, ανάγνωσης και επικοινωνίας των τυφλών.

Εν αναμονή της αλλαγής του νομικού πλαισίου για την αναδοχή και την υιοθεσία από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου, προωθούνται επίσης διατάξεις για τη μετεξέλιξη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.