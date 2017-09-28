Ούτε δεκάρα τσακιστή δεν θα πάρει η χήρα του Χιου Χέφνερ

Σε ηλικία 91 ετών άφησε το βράδυ της Τετάρτης την τελευταία του πνοή ο Hugh Hefner

Η τελευταία του σύζυγος, η 30χρονη Κρίσταλ Χάρις όμως θα μείνει μόνο με τις αναμνήσεις της κοινής τους ζωής και την θλίψη αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν θα πάρει τίποτα από την περιουσία του.

Οι δυο τους είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο κι έτσι δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει την κληρονομιά.

Όπως μάλιστα είχε γράψει το US Weekly το 2013, η περιουσία του ιδρυτή του Playboy, θα μοιραστεί ανάμεσα στα τέσσερα παιδιά του, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και σε μια λίστα φιλανθρωπικών οργανώσεων.

