ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:25
04.10.2017 08:45

Χάστε 10 κιλά σε χρόνο ρεκόρ με… βραστά αβγά!

Κάθε εβδομάδα και μια καινούρια δίαιτα φαίνεται να βγαίνει στο προσκήνιο στα γυναικεία περιοδικά, τρέφοντας λίγο ακόμη την ελπίδα των γυναικών για ένα καλλίγραμμο σώμα και μια αψεγάδιαστη σιλουέτα. Η νέα τάση τελευταία ακούει στο όνομα “Η δίαιτα των βραστών αβγών”. Το όνομά της τα λέει όλα: Πρόκειται για μία πρωτεϊνούχα δίαιτα που στηρίζεται στην κατανάλωση αβγών και υπόσχεται ταχύτατη καύση του λίπους και απώλεια κιλών -μέχρι 10 όπως λένε- σε μόλις δύο εβδομάδες.

Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη δίαιτα απαγορεύει την κατανάλωση πρόχειρου φαγητού, ενώ ενθαρρύνει την κατανάλωση συγκεκριμένων φρούτων και λαχανικών, όπως γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι, μπρόκολο, σπαράγγια, κολοκυθάκια και μανιτάρια. Επιπλέον, προτείνει μία ακόμη κλασική διατροφική τακτική, την ενσωμάτωση 6-8 ποτηριών με νερό στο καθημερινό διαιτολόγιο, για τον κατευνασμό του αισθήματος της πείνας. Για πρωινό η δίαιτα προτείνει 2 αβγά και ένα φρούτο σε καθημερινή βάση, για μεσημεριανό 2 αβγά με λαχανικά στον ατμό ή φρούτα ή κοτόπουλο με πράσινη σαλάτα. Το βραδινό περιλαμβάνει σαλάτα με 2 ακόμη αβγά ή κάποιο είδος πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο ή ψάρι.

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η εν λόγω δίαιτα έχει δεχθεί πολλή έντονη κριτική, καθώς πολλοί διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση τόσο μεγάλης ποσότητας αβγών μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στα επίπεδα χοληστερίνης του οργανισμού. Επίσης, πολλοί από αυτούς που την έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν πως ένιωθαν διαρκώς κουρασμένοι και κακόκεφοι, γεγονός που δεν μάς κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, εάν αναλογιστεί κανείς πως το πλάνο διατροφής δεν περιλαμβάνει σχεδόν καθόλου υδατάνθρακες. Εμείς, όπως πάντα, συστήνουμε πριν αποφασίσεις να ακολουθήσεις μια τόσο δραστική δίαιτα, να συμβουλευτείς το γιατρό σου για παν ενδεχόμενο.

Πηγή: olivemagazine.gr

