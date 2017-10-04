Κέιτ Γουίνσλετ: 20 χρόνια μετά τον «Τιτανικό» ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τον ΝτιΚάπριο

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που βγήκε στη μεγάλη οθόνη η ταινία «Τιτανικός» και ακόμα δεν έχει λυθεί το μυστήριο εάν η Κέιτ Γουίνσλετ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο υπήρξαν ζευγάρι.

Το τι ακριβώς συνέβη τότε, εξήγησε η 41χρονη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της. Όπως είπε η Κέιτ «ο Λεό κι εγώ περάσαμε επτά μήνες σκληρής δουλειάς, ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι. Και πολύ τυχεροί, κι αυτό ήταν τύχη, ότι ποτέ δεν φανατιστήκαμε κάτι ο ένας για τον άλλον».

«Ξέρω ότι δεν σας αρέσει που το ακούτε, συγγνώμη. Πραγματικά δεν θα το κάναμε ποτέ. Εννοώ ότι δεν θα είχαμε ποτέ αυτό… το να μπορεί ο ένας να πειράξει τον άλλον, κάτι που κάνουμε ακόμα και σήμερα, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Η Κέιτ αποκάλυψε επίσης ότι πριν βραβευτεί με Όσκαρ έκανε δοκιμές αποδοχής με το βραβείο της Έμα Τόμσον.

«Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι της Έμα Τόμσον όταν ήμουν πολύ νέα και δεν είχα ακόμα κερδίσει Όσκαρ, έπαιρνα το Όσκαρ της και μπροστά στον καθρέφτη έκανα πρόβα λέγοντας: “θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά και τον μπαμπά…” και χρόνια αργότερα αυτό έγινε πραγματικότητα και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Καθώς το κρατούσα στο χέρι μου και το κοίταζα σκεφτόμουν ότι είναι αλήθεια, και λέω όλα αυτά που έχω ονειρευτεί».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ