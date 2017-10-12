search
12.10.2017 06:01

Η selfie του Μίκι Ρουρκ μετά την πέμπτη πλαστική του στη μύτη

Η selfie του Μίκι Ρουρκ μετά την πέμπτη πλαστική του στη μύτη

 

Ο Μίκι Ρουρκ εδώ και χρόνια έχει επιδοθεί στο “αγαπημένο του σπορ”, τις πλαστικές επεμβάσεις, μη θυμίζοντας καθόλου την εικόνα του γοητευτικού πρωταγωνιστή της ταινίας “9 1/2 εβδομάδες”.

Ο 65χρονος ηθοποιός το Σαββατοκύριακο υποβλήθηκε σε ακόμη μία πλαστική επέμβαση στη μύτη- την πέμπτη κατά σειρά- και μάλιστα απαθανάτισε τη στιγμή μετά την επέμβαση με μια selfie δίπλα στον χειρουργό που έκανε το χειρουργείο. Τη φωτογραφία ανέβασε στο Instagram σχολιάζοντας ως εξής:

“Τώρα είμαι ξανά όμορφος! Λίγα λεπτά μετά την πλαστική στη μύτη με τον γιατρό μου. Δεν ξέρω τι μέρα είναι ούτε και έχω συνειδητοποιήσει αν έχει τελειώσει η εγχείριση ή όχι”. Ο Μίκι Ρουρκ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως έχει σπάσει αρκετές φορές τη μύτη του και γι’ αυτό έχει υποβληθεί σε τόσες πολλές επεμβάσεις. Είναι κοινό μυστικό ωστόσο, ότι ο διάσημος ηθοποιός έχει εμμονή με τις πλαστικές επεμβάσεις στην προσπάθειά του να φαίνεται νεότερος.

Πηγή: enikos.gr

