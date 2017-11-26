Χάος στο Μπαλί λόγω έκρηξης του ηφαιστείου Αγκούνγκ

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Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο Μπαλί, εξαιτίας του καπνού από το ηφαίστειο Αγκούνγκ. Από τις ακυρώσεις επηρεάστηκαν τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, εκ των οποίων πολλοί Αυστραλοί.

Το ηφαίστειο Αγκούνγκ «ξύπνησε» τον Σεπτέμβριο. Σήμερα ο καπνός υψωνόταν ως τα 4.000 μέτρα πάνω από την κορυφή του και 28 πτήσεις, από και προς το Μπαλί, ακυρώθηκαν. Ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό και εναπόκειται στις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες να αποφασίζουν αν θα ακυρώνουν ή θα στέλνουν αλλού τις πτήσεις τους.

Οταν «ξύπνησε» το ηφαίστειο τον Σεπτέμβριο, οι αρχές της Ινδονησίας είχαν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού στο ύψιστο επίπεδο και 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Ενα μήνα αργότερα η κατάσταση ηρέμησε και πολλοί από τους κατοίκους επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Ωστόσο την Τρίτη η δραστηριότητα στο Αγκούνγκ ήταν και πάλι έντονη, με αποτέλεσμα 25.000 άνθρωποι να αναγκαστούν να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι αρχές κάλεσαν όσους ζουν σε ακτίνα 7,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο να απομακρυνθούν, όμως προς το παρόν δεν έχουν αυξήσει ξανά το επίπεδο του συναγερμού.

«Αυτή τη φορά οι δονήσεις που προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές του Σεπτεμβρίου», εξήγησε ο Κασμπάνι, επικεφαλής του ηφαιστειολογικού κέντρου της Ινδονησίας.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)