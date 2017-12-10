Νεκρός στο κελί του ο παιδεραστής «γκουρού των δημοσίων σχέσεων»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία του πνοή άφησε ο καταδικασθείς για σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών ο άνθρωπος που θεωρείτο ως ο «γκουρού των δημοσίων σχέσεων» στη Βρετανία, Μαξ Κλίφορντ.

Ο Κλίφορντ πέθανε νοσηλευόμενος, αφού είχε πάθει καρδιακή προσβολή και είχε καταρρεύσει στο κελί του στη φυλακή Λίτλχαϊ, όπου κρατείτο από το 2012. Ήταν 74 ετών.

Ο Κλίφορντ είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της διαβόητης «επιχείρησης Κουκουναριά» (Operation Yewtree) που είχε οργανωθεί από τη Σκότλαντ Γιάρντ μετά τις αποκαλύψεις για ευρύ κύκλωμα παιδεραστίας, στο οποίο «πρωταγωνιστούσε» ο επί χρόνια παρουσιαστής του BBC και διασκεδαστής παιδιών Τζίμι Σάβιλ.