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10.12.2017 15:24

Νεκρός στο κελί του ο παιδεραστής «γκουρού των δημοσίων σχέσεων»

10.12.2017 15:24
Νεκρός στο κελί του ο παιδεραστής «γκουρού των δημοσίων σχέσεων» - Media

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο καταδικασθείς για σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών ο άνθρωπος που θεωρείτο ως ο «γκουρού των δημοσίων σχέσεων» στη Βρετανία, Μαξ Κλίφορντ.
 
Ο Κλίφορντ πέθανε νοσηλευόμενος, αφού είχε πάθει καρδιακή προσβολή και είχε καταρρεύσει στο κελί του στη φυλακή Λίτλχαϊ, όπου κρατείτο από το 2012. Ήταν 74 ετών.
 
Ο Κλίφορντ είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της διαβόητης «επιχείρησης Κουκουναριά» (Operation Yewtree) που είχε οργανωθεί από τη Σκότλαντ Γιάρντ μετά τις αποκαλύψεις για ευρύ κύκλωμα παιδεραστίας, στο οποίο «πρωταγωνιστούσε» ο επί χρόνια παρουσιαστής του BBC και διασκεδαστής παιδιών Τζίμι Σάβιλ.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
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