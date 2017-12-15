Πέταξαν αβγά κατά της προέδρου συμβολαιογράφων της Θεσσαλονίκης (Video)

Μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων ενάντια στου πλειστηριασμούς πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, διαμαρτυρόμενοι για τη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης, στην οποία επρόκειτο να τιμηθεί η απερχόμενη πρόεδρος των Συμβολαιογράφων Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Ιωάννα Μπιλίση – Χρουσαλά.

Το «Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά» διοργάνωσε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Τα μέλη του Συντονισμού παρέμειναν έξω από το κτίριο κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα κατά των πλειστηριασμών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επέτρεψαν την είσοδο των διαδηλωτών στο κτίριο.

Πηγή πληροφοριών: thestival.gr