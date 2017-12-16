Επέλαση ροζ φλαμίνγκο στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής! (Video)

Ένα σμήνος από εντυπωσιακά ροζ φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους τις μέρες αυτές στον υγροβιότοπο του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική.

Τα φλαμίνγκο έχουν ξεκινήσει ήδη το αποδημητικό τους ταξίδι από βορειότερες χώρες για θερμότερα κλίματα ενόψει χειμώνα.

Στο πέρασμα τους ο υγροβιότοπος του Αγίου Μάμα αποτελεί για αυτά μια ιδανική επιλογή αφού θα ξαποστάσουν και θα μπορέσουν να συνεχίσουν το μακρινό τους ταξίδι. Εξάλλου ο αίθριος καιρός που επικρατεί στην Χαλκιδική τα ευνοεί να παραμείνουν, πριν πιάσουν τα μεγάλα κρύα του χειμώνα.

Ο Γιάννης Σαρακατσάνος κατέγραψε με το φακό του ατμοσφαιρικές εικόνες πάνω από τον υγροβιότοπο του Αγίου Μάμα:

