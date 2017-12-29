ΣΕΚΑΠ: Προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του προστίμου αποφάσισε το Πρωτοδικείο

Παγώνει προσωρινά το πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ με απόφαση του Πρωτοδικείου Κομοτηνής και επανεξετάζεται σε νέα δικάσιμο στις 17 Ιανουαρίου, γεγονός που δρομολογεί τη διακίνηση των προϊόντων της καπνοβιομηχανίας.
Το πρόστιμο είναι 38,2 εκατ. ευρώ οπότε έχει οριστεί άλλη δικάσιμος για να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση.
Η εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα ακύρωσης της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για το πρόστιμο. Σημειώνεται ότι χθες το ΔΣ της ΣΕΚΑΠ είχε δρομολογήσει την διαδικασία αναγκαστικής πτώχευσης, με πρώτο βήμα την παύση πληρωμών, την οποία θα εκκινούσε αν η απόφαση σήμερα δεν όριζε άρση των κυρώσεων, έστω προσωρινή.
