Λευκή ή καστανή ζάχαρη: Ποια είναι πιο υγιεινή;

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να χρησιμοποιούν την ακατέργαστη ζάχαρη αντί της επεξεργασμένης. Η ακατέργαστη ζάχαρη δεν είναι εντελώς… ακατέργαστη βέβαια, αλλά σίγουρα είναι σε πιο “αγνή” μορφή από την κλασική, λευκή κρυσταλλική ζάχαρη.

Έχετε αναρωτηθεί, όμως, πότε αν η καφέ (ή μαύρη) ζάχαρη είναι όντως τόσο πιο καλή για την υγεία σας, όσο, ίσως, σας έχει “πείσει” το marketing για το κάθε είδος;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γνωρίζετε πώς παράγεται η ζάχαρη:

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζάχαρης είναι είτε στελέχη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα (ρίζα). Όσον αφορά πρώτο λοιπόν, που είναι και το συνηθέστερο:

• Αφότου το ζαχαροκάλαμο περισυλλεγεί, κόβεται σε μικρά κομμάτια

• Τα κομμάτια αυτά κονιορτοποιούνται, προκειμένου να απελευθερώσουν τον ζαχαρούχο χυμό ζαχαροκάλαμου

• Ο χυμός αυτός έχει συνήθως κάποιες ακαθαρσίες, όπως η λάσπη, κομμάτια μίσχου κλπ, γι’ αυτό και στη συνέχεια υπόκειται διήθησης με μηχανικές και χημικές διεργασίες

• Το καθαρισμένο υγρό στη συνέχεια βράζει, έως ότου το νερό εξατμιστεί

• Ο υπόλοιπος “χυμός” θερμαίνεται και πάλι και το υλικό αρχίζει να κρυσταλλώνεται. Ένα παραπροϊόν από αυτήν τη διεργασία ονομάζεται “μητρικό” και είναι η πηγή της μελάσας.

• Τέλος, με την μέθοδο της φυγοκέντρησης διαχωρίζονται οι μεμονωμένοι κρύσταλλοι ζάχαρης.

Το αποτέλεσμα είναι ακατέργαστη ζάχαρη. Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι σχετικά μεγάλα και έχουν ένα καφέ χρώμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ΔΕΝ είναι η καφέ ζάχαρη.

• Η ακατέργαστη μεταφέρεται σε ένα διυλιστήριο για περαιτέρω επεξεργασία για να δημιουργήσει την λευκή που γνωρίζουμε:

• Η ακατέργαστη ζάχαρη θερμαίνεται και λιώνει πάλι σε υγρή μορφή.

• Ο χρωματισμός απομακρύνεται με τη χρήση χημικών ουσιών, όπως το φωσφορικό οξύ και το υδροξείδιο του ασβεστίου ή το διοξείδιο του ασβεστίου.

Το υγρό βράζεται για μια τελευταία φορά, προκειμένου να συγκεντρωθεί στην τελευταία μορφή της λευκής ή “ραφιναρισμένης” ζάχαρης.

Η καστανή ζάχαρη δημιουργείται με τη λήψη της ραφιναρισμένης ζάχαρης και της ανάμειξής της με μελάσα. Οι μελάσες δεν είναι ιδιαίτερα υγιεινές και δεν περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό.

Ως εκ τούτου, η καστανή ζάχαρη δεν μπορεί να θεωρείται πιο υγιεινή από τη λευκή. Κάθε κουταλάκι του γλυκού περιέχει 4 γραμμάρια ζάχαρης, η οποία προσθέτει 16 θερμίδες στο φαγητό/ποτό σας.

Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στην καστανή και την λευκή ζάχαρη εντοπίζονται στην γεύση και τον τρόπο που συμπεριφέρεται το κάθε είδος στο μαγείρεμα γλυκών και φαγητών.