Διοικητικό Πρωτοδικείο: Νόμιμη η κράτηση του Τούρκου αξιωματικού

Επικυρώθηκε, από τον πρόεδρο υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ως νομότυπη, η απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ για την εκ νέου κράτηση του ενός εκ των 8 Τούρκων στρατιωτικού και συγκεκριμένα του Suleyman Ozkaynakcim, με αποτέλεσμα να παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού.

Όπως είναι γνωστό, στον εν λόγω αξιωματικό -συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου με το οποίο οι «8» Τούρκοι στρατιωτικοί κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στη γείτονα χώρα- από την Επιτροπή Προσφυγών Ασύλου είχε χορηγηθεί άσυλο.

Όμως, η πρόεδρος του Θ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Ευγενία Μυλωνόπουλου με διαταγή της «πάγωσε» την απόφαση χορήγησης ασύλου του Suleyman Ozkaynakcim, με αποτέλεσμα να κρατηθεί εκ νέου, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ. Σήμερα, ο πρόεδρος υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επικύρωσε τη νέα κράτηση του Τούρκου στρατιωτικού, κρίνοντας ότι τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Χθες, οι συνήγοροι του συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου κατά την ακρόασή τους, από τον πρόεδρο υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου, υποστήριξαν ότι η κράτησή του είναι παράνομη και αυθαίρετη.

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των συνηγόρων του, αλλά και την πρόταση που έθεσαν για απελευθέρωση του στρατιωτικού και υποχρεωτική διαμονή του σε συγκεκριμένη διεύθυνση, ώστε να επιτηρείται από την ΕΛΑΣ. Παράλληλα, έκανε δεκτή ως νόμιμη την απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών με την οποία επιβλήθηκε κράτηση στον Τούρκο στρατιωτικό.

Επίσης, ο πρόεδρος υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου επικαλείται την πρόσφατη προσωρινή διαταγή της Ευγενίας Μυλωνοπούλου, με την οποία ανεστάλη η απόφαση χορήγηση ασύλου στον Suleyman Ozkaynakcim. Ειδικότερα, η απόφαση, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: «Μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής, ο αλλοδαπός παραμένει στη χώρα με το προηγούμενο καθεστώς, χωρίς να έχει τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς την προστασία και την ασφάλεια που παρέχει σε αυτόν η χορήγηση ασύλου. Βρίσκεται σε καθεστώς του αιτούντος ασύλου».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σκεπτικό, τόσο στην αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου που απέρριψε το αίτημα έκδοσής του στην Τουρκία, όσο και στον αυτονόητο όρο που έθεσε στη διοίκηση το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με τον οποίο απαγορεύει την εξαναγκασμένη απομάκρυνσή του από τη χώρα. Κατά συνέπεια, «εφόσον δεν είναι εφικτή η απομάκρυνσή του από τη χώρα, καθώς ο αλλοδαπός προστατεύεται από τις δικαστικές αποφάσεις, δεν παραβιάζεται το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ» σημειώνει ο πρόεδρος υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο κράτησης που είναι το 18μηνο, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στο ιστορικό της παράνομης άφιξης του στρατιωτικού στην Ελλάδα. Εξάλλου, ο πρόεδρος υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπογραμμίζει ότι «η ατομική συμπεριφορά του, όπως η παράνομη είσοδος στη χώρα, συνιστά για τη Διοίκηση σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και για την εθνική ασφάλεια», ενώ απορρίπτει και την εναλλακτική “λύση” της υποχρεωτικής διαμονής του Τούρκου σε συγκεκριμένη κατοικία και υπό αστυνομική επιτήρηση, με το σκεπτικό ότι «η προσωπική ασφάλεια του αλλοδαπού δεν επιτρέπει εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου κράτησης».