27.02.2018 10:57

Δεκάδες νεκροί από σεισμό 7.5 Ρίχτερ στην Παπούα – Νέα Γουινέα

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,5 βαθμών που συγκλόνισε το κεντρικό τμήμα της Παπούας-Νέας Γουινέας, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό των τοπικών μέσων ενημέρωσης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αγωνίζονται για να φτάσουν σε ορεινές ζώνες που επλήγησαν από τον σεισμό.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουν εν γένει διακοπεί, αλλά η εφημερίδα PNG Post Courier γράφει επικαλούμενη τον επαρχιακό διοικητή της Χίλα, Ουίλιαμ Μπάντο, ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μέντι, ενώ άλλοι 18 πέθαναν στα περίχωρά της.

Ο ιστότοπος “Παπούα-Νέα Γουινέα Σήμερα” αναφέρει επίσης επικαλούμενος τον καθολικό ιερέα Πίους Χαλ, ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον σεισμό.

Σε περίπου 300 υπολογίζονται την ίδια ώρα οι τραυματίες, αν και κανένας από τους απολογισμούς αυτούς δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Κυβερνητική ομάδα που θα κάνει αποτίμηση της κατάστασης, βοηθούμενη από στρατιωτικούς, θα μεταβεί σήμερα στην περιοχή για να προσπαθήσει να αξιολογήσει το μέγεθος των απωλειών και των ζημιών.

“Μόλις θα έχουμε πληροφορίες θα τις δώσουμε στη δημοσιότητα”, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Ισαάκ Λούπαρι.

Το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 90 χλμ νότια της Ποργκέρα, στην ορεινή επαρχία Ένγκα και είχε εστιακό βάθος 35 χλμ. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 3:45 τοπική ώρα (19:45 ώρα Ελλάδος της Κυριακής) και δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμοί σημειώνονται συχνά στην Παπούα-Νέα Γουινέα, η οποία βρίσκεται στην “ζώνη του πυρός” του Ειρηνικού, όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες, και υπάρχει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

