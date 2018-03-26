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26.03.2018 11:46

Από στρατοδικείο θα περάσουν οι οπλίτες που κακοποίησαν το σκύλο στην Κόνιτσα

26.03.2018 11:46
Από στρατοδικείο θα περάσουν οι οπλίτες που κακοποίησαν το σκύλο στην Κόνιτσα - Media

 

Από στρατοδικείο θα περάσουν οι οπλίτες που κακοποίησαν σκύλο στην Κόνιτσα. Όλοι τους έχουν απολυθεί πρόσφατα, ωστόσο για έξι μήνες μετά την απόλυσή τους διέπονται υπό την στρατιωτική νομοθεσία και έτσι δικογραφία σχηματίζεται από τον εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν χρειάστηκε να εντοπιστούν ηλεκτρονικά οι δράστες της κακοποίησης του σκύλου καθώς κατέθεσαν σε βάρος τους άλλοι στρατιώτες που υπηρετούσαν στην ίδια μονάδα και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και οι τρεις τους.

Από την πλευρά της βεβαίως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αποστείλει στην αρμόδια στρατιωτική ανακριτική Αρχή το υλικό που συγκέντρωσε και το οποίο θα συμπεριληφθεί στην δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος των τριών πρώην φαντάρων.

Όλοι τους έχουν απολυθεί πρόσφατα, ωστόσο για έξι μήνες μετά την απόλυσή τους διέπονται υπό την στρατιωτική νομοθεσία και έτσι δικογραφία σχηματίζεται από τον εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ιωαννίνων. Ο σκύλος έχει εντοπιστεί από φιλοζωική οργάνωση και είναι καλά στην υγεία του, ενώ πρόκειται να απομακρυνθεί από το στρατόπεδο.

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