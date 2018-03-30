Τα ροζ φλαμίνγκο επέστρεψαν στην Κέρκυρα (Video)

Χρώμα ανοιξιάτικο έδωσαν και πάλι τα ροζ φλαμίνγκο που έρχονται για περισσότερα από δέκα συναπτά έτη στην Κέρκυρα, επιλέγοντας συγκεκριμένα τη λιμνοθάλασσα της Λευκίμμης.

Περισσότερα από 300 φλαμίνγκο έχουν κάνει και φέτος την εμφάνισή τους στην περιοχή αυτή της νότιας Κέρκυρας, προκαλώντας το ενδιαφέρον των επιστημών, αλλά κυρίως όλων των επισκεπτών που σπεύδουν καθημερινά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκίμμης προκειμένου να δουν και να παρατηρήσουν τα φλαμίνγκο από κοντά.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκίμμης, Αλέκος Βλάσσης, τα φλαμίνγκο έρχονται συνέχεια στον συγκεκριμένο υδροβιότοπο, που είναι μία έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων, ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας «Φύση 2000», Natura 2000, καθώς βρίσκουν κατάλληλο περιβάλλον, με ιδανικές θερμοκρασίες και τροφή, αφού ο λασπώδης βυθός της λιμνοθάλασσας, φιλοξενεί πολλά είδη σκουληκιών, αλλά και άλλους μικροοργανισμούς, που είναι η αγαπημένη τροφή των παρυδάτιων πουλιών, όπως είναι τα φλανμίγκο.

Τα φλαμίνγκο μπορεί να έγιναν μόδα τα τελευταία χρόνια, και να τα «συναντά» κανείς ακόμη και μέσα στη θάλασσα, ως σωσίβια, ή φουσκωτά παιχνίδια, όμως στην πραγματικότητά είναι πουλιά απαράμιλλης ομορφιάς. Ζουν πάνω από 30 χρόνια, το ύψος τους φτάνει περίπου το 1,60 μ. και το βάρος τους μπορεί να φτάσει τα 3,5 κιλά. Το πιο εντυπωσιακό είναι το ιριδίζον χρώμα τους, που κυρίως είναι ροζ.

Για να συντηρηθούν χρειάζονται καθημερινά 230 έως 290 θερμίδες, τις οποίες αντλούν με έναν εξαιρετικό μηχανισμό που έχουν αναπτύξει στο ράμφος, που είναι γαμψό, με το οποίο μπορούν να κοσκινίζουν μικρά σωματίδια τροφής που περιέχονται στον βούρκο.

Η ετήσια πλέον και σταθερή επίσκεψη των ροζ φλαμίνγκο στην Κέρκυρα έχουν αλλάξει ακόμη και το μοντέλο τουρισμού στην περιοχή, καθώς αναπτύσσεται ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού που βασίζεται κυρίως στην παρατήρηση των πουλιών (birdwatching) με τα φλαμίνγκο και τα πουλιά «βαρβάρες» να έχουν την τιμητική τους.

Για την προστασία των ροζ φλαμίνγκο, αλλά και των άλλων σπάνιων πουλιών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κέρκυρα, ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας, που στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα κτίρια των βενετσιάνικων αλαταποθηκών, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή NATURA των Αλυκών Λευκίμμης και φιλοξενεί καθημερινά, ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών προκειμένου να γνωρίσουν τα σπάνια πουλιά, που δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν θύματα των λαθροθηρών.

Όπως και να έχει ο ερχομός των ροζ φλαμίνγκο στην Κέρκυρα, κάθε χρόνο, αποτελεί ορόσημο της άνοιξης, ενώ η υποδοχή τους από τους Κερκυραίους, αλλά και τους επισκέπτες είναι «βασιλική», με τη δέουσα πάντα προσοχή αλλά και τη διασημότητα που αξίζει στα «παραμυθένια» ροζ πουλιά.