search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2018 05:53

Το Πάσχα θα φας ολόκληρο αβγό ή μόνο ασπράδι; Τι είναι τελικά ποιο υγιεινό;

30.03.2018 05:53
Το Πάσχα θα φας ολόκληρο αβγό ή μόνο ασπράδι; Τι είναι τελικά ποιο υγιεινό; - Media

 

Όλοι έχουμε συνηθίσει να κόβουμε τελείως ή έστω να περιορίζουμε τους κρόκους που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση και κυρίως όταν κάνουμε δίαιτα. Μία διαιτολόγος έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα και να θέσει το ερώτημα: Είναι όντως τόσο ανθυγιεινός ο κρόκος; Η ίδια κλείνει προς το όχι.

Η Jo Hollington με μια ανάρτησή της στο Instagram επιχείρησε να συγκρίνει τα ασπράδια με ένα ολόκληρο το αβγό και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά σοκαριστικά. Το ασπράδι μπορεί να έχει λιγότερες θερμίδες από το αβγό ολόκληρο, ωστόσο έχει και φτωχότερη διατροφική αξία. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το olivemagazne, περιέχει πολύ μικρότερη ποσότητα πρωτεΐνης και καθόλου λιπαρά ενώ από άλλα θρεπτικά συστατικά περιέχει μόνο κάλιο. Ολόκληρο το αβγό από την άλλη μπορεί να περιέχει περισσότερα λιπαρά και χοληστερόλη και γι’ αυτό να το αποφεύγουμε, όμως περιέχει και πληθώρα άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως, βιταμίνη Α, Β, Β12, φυλλικό οξύ, βιταμίνη D, ασβέστιο, Ω3 λιπαρά και σίδηρο.

Μπερδεύτηκες; Σύμφωνα με τη διατροφολόγο η καλύτερη επιλογή είναι ολόκληρο το αβγό. Συμβουλεύει ωστόσο να μην τρώμε παραπάνω από 2 αβγά τη μέρα, αλλά και να αποφεύγουμε την καθημερινή κατανάλωσή τους. Για όσους γυμνάζονται και έχουν μεγαλύτερες πρωτεϊνικές ανάγκες προτείνει την προσθήκη 1-2 ασπραδιών στη διατροφή τους τη μέρα, καθώς είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις πρωτεΐνη στην ομελέτα σου χωρίς να τη γεμίσεις λιπαρά. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα πρόσληψης χοληστερόλης είναι 300 mg. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχεις πρόβλημα με τη χοληστερίνη σου μπορείς να τρως ένα ολόκληρο αβγό την ημέρα, καθώς περιέχει 211mg. Καλό θα ήταν βέβαια να μην το παρακάνεις με τα γαλακτοκομικά και τα κρεατικά, καθώς περιέχουν και αυτά χοληστερόλη, ενώ φρόνιμο θα ήταν προτού κάνεις κάποια σημαντική αλλαγή στη διατροφή σου, να συμβουλευτείς το γιατρό σου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταγγελία Φινλανδής τουρίστριας για βιασμό από 33χρονο

arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:22
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

1 / 3