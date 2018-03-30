Το Πάσχα θα φας ολόκληρο αβγό ή μόνο ασπράδι; Τι είναι τελικά ποιο υγιεινό;

Όλοι έχουμε συνηθίσει να κόβουμε τελείως ή έστω να περιορίζουμε τους κρόκους που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση και κυρίως όταν κάνουμε δίαιτα. Μία διαιτολόγος έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα και να θέσει το ερώτημα: Είναι όντως τόσο ανθυγιεινός ο κρόκος; Η ίδια κλείνει προς το όχι.

Η Jo Hollington με μια ανάρτησή της στο Instagram επιχείρησε να συγκρίνει τα ασπράδια με ένα ολόκληρο το αβγό και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά σοκαριστικά. Το ασπράδι μπορεί να έχει λιγότερες θερμίδες από το αβγό ολόκληρο, ωστόσο έχει και φτωχότερη διατροφική αξία. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το olivemagazne, περιέχει πολύ μικρότερη ποσότητα πρωτεΐνης και καθόλου λιπαρά ενώ από άλλα θρεπτικά συστατικά περιέχει μόνο κάλιο. Ολόκληρο το αβγό από την άλλη μπορεί να περιέχει περισσότερα λιπαρά και χοληστερόλη και γι’ αυτό να το αποφεύγουμε, όμως περιέχει και πληθώρα άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως, βιταμίνη Α, Β, Β12, φυλλικό οξύ, βιταμίνη D, ασβέστιο, Ω3 λιπαρά και σίδηρο.

Μπερδεύτηκες; Σύμφωνα με τη διατροφολόγο η καλύτερη επιλογή είναι ολόκληρο το αβγό. Συμβουλεύει ωστόσο να μην τρώμε παραπάνω από 2 αβγά τη μέρα, αλλά και να αποφεύγουμε την καθημερινή κατανάλωσή τους. Για όσους γυμνάζονται και έχουν μεγαλύτερες πρωτεϊνικές ανάγκες προτείνει την προσθήκη 1-2 ασπραδιών στη διατροφή τους τη μέρα, καθώς είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις πρωτεΐνη στην ομελέτα σου χωρίς να τη γεμίσεις λιπαρά. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα πρόσληψης χοληστερόλης είναι 300 mg. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχεις πρόβλημα με τη χοληστερίνη σου μπορείς να τρως ένα ολόκληρο αβγό την ημέρα, καθώς περιέχει 211mg. Καλό θα ήταν βέβαια να μην το παρακάνεις με τα γαλακτοκομικά και τα κρεατικά, καθώς περιέχουν και αυτά χοληστερόλη, ενώ φρόνιμο θα ήταν προτού κάνεις κάποια σημαντική αλλαγή στη διατροφή σου, να συμβουλευτείς το γιατρό σου.