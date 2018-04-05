Φλαμίνγκο εμφανίσθηκαν στο δάσος της Στροφυλιάς (Photos)

Το δάσος της Καλόγριας αποτελεί έναν μοναδικό υγροβιότοπο, σπάνιας οικολογικής ομορφιάς.

Εκεί βρίσκουν καταφύγιο αυτή την εποχή δεκάδες είδη πτηνών και αποδημητικά πουλιά που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, τώρα που ο καιρός αλλάζει και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Ο φακός του Ντίνου Βγενόπουλου συνέλαβε στο δάσος της Στροφυλιάς τα υπέροχα και πανέμορφα πουλιά των φλαμίνγκο που ξεχωρίζουν για το ροζ φτέρωμα τους και για το περπάτημα τους.

Η λέξη φλαμίνγκο ετυμολογικά προέρχεται από το “flamengo” που στα ισπανικά σημαίνει “αυτός που έχει το χρώμα της φλόγας”, ενώ στην ελληνική γλώσσα φοινικόπτερος (η κατηγορία των πτηνών στην οποία ανήκουν) που μεταφράζεται “αυτός που έχει φτερά στο κόκκινο χρώμα του αίματος”.

Όπως και να έχει τα φλαμίνγκο ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν σε κάθε εμφάνιση τους.

