Τι απάντησε το εστιατόριο της Μυκόνου με τα «χρυσά» αβγά που έγιναν viral

Την δική του απάντηση έδωσε το εστιατόριο της Μυκόνου για τα «χρυσά» αβγά που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και κόστιζαν 20 ευρώ.

Σε ανάρτηση στη σελίδα facebook του καταστήματος διαβάζουμε ότι «δεν θα πρέπει να λησμονείται, πως οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνουν τόσο το υψηλό λειτουργικό κόστος της Μυκόνου ταυτόχρονα με το φορολογικό».

Διαβάστε την ανάρτηση ως έχει:

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων με αφορμή το κόστος προϊόντος πρωινού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η συγκεκριμένη τιμή αφορά δύο πλήρεις μερίδες με τα συνοδευτικά τους και όχι μια, όπως εσφαλμένα παρουσιάστηκε από τμήμα του τύπου.

Δεν θα πρέπει να λησμονείται, πως οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνουν τόσο το υψηλό λειτουργικό κόστος της Μυκόνου ταυτόχρονα με το φορολογικό.

Όλες οι τιμές αναγράφονται στον κατάλογο προϊόντων καθώς και εντός των καταστημάτων.

Θεωρούμε πως η παρερμηνεία δεν έχει κακόβουλο χαρακτήρα. Παρόλα αυτά κάθε παρατήρηση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη με γνώμονα την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη γαστρονομικά, ποιοτικά και αισθητικά, της Μυκόνου ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού».