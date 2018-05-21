Παρουσίαση βιβλίου των Λεωνίδα Γρηγοράκου και Θεόδωρου Αυγερινού: «Η Πολιτική στην Ελλάδα – Ανατροπές»

Παρουσία πλήθους κόσμου, που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου «Ερατώ» στη Σκάλα Λακωνίας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Μαΐου 2018 η παρουσίαση του βιβλίου των Λεωνίδα Γρηγοράκου και Θεόδωρου Αυγερινού με τίτλο: «Η Πολιτική στην Ελλάδα – Ανατροπές».

Η παρουσίαση ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο της Συγγραφέως και Εκπαιδευτικού κ. Ρούλας Σαμαϊλίδου-Βάκου, η οποία ήταν και η συντονίστρια της εκδήλωσης, που είπε λίγα λόγια για το βιβλίο και τους συγγραφείς και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους δύο προσκεκλημένους που απηύθυναν έναν σύντομο χαιρετισμό, τον Σύμβουλο επί ασφαλιστικών θεμάτων, κ. Σωτήρη Παπανικολάου και τον τέως Βουλευτή ΠΑΣΟΚ και Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, κ. Δημήτρη Λιντζέρη.

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης οι ομιλητές – κ. Κατερίνα Τσαφατίνου, Επιχειρηματίας και Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Μονεμβασίας, κ. Πασχαλιά Λυκουσά, Δικηγόρος, κ. Κωστής Μακρής, Συγγραφέας, κ. Ντία Τζανετέα, Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κ. Ζέφη Δημαδάμα, Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – επικεντρώθηκαν στην ανάλυση του βιβλίου, αναδεικνύοντας τη σημασία και την χρησιμότητα του.

Την παρουσίαση έκλεισε ο συγγραφέας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές, τους διοργανωτές και το κοινό για την εγκάρδια παρουσία, μοιράστηκε μαζί τους τις σκέψεις και εσωτερικές αναζητήσεις που οδήγησαν τους δύο συγγραφείς στο να μεταφέρουν στο χαρτί μια αναδρομή στην έννοια και στο περιεχόμενο της «πολιτικής» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για λύση υπαρκτών πολιτικών προβλημάτων της χώρας. Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι: «Φιλοδοξία μας ήταν και είναι το βιβλίο να ερεθίσει τη σκέψη όλων μας, να τροφοδοτήσει τον προβληματισμό μας. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του τόπου, έχοντας κατά νου ότι από τα μικρά δρομολογούνται οι αλλαγές στα μεγάλα».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων: ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, κ. Ηρακλής Τριχείλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, κ. Χαράλαμπος Σκούρος, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου κ.κ. Ευσταθίου, π. Βασίλειος Καπερώνης, Αρχιερατικός Επίτροπος και Εφημέριος Βλαχιώτη, ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Διευθυντή Λακωνίας, Διοικητής του ΑΤ Ευρώτα, Αστυνόμος Β’ κ. Παναγιώτης Λυμπέρης και ο τέως Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Σταύρος Αργειτάκος.