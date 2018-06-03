search
03.06.2018 13:35

Η «πύλη της κόλασης» – Κρατήρας-τέρας απειλεί τη Χαβάη (Video)

Η «πύλη της κόλασης» - Κρατήρας-τέρας απειλεί τη Χαβάη (Video)

 

Η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη φαίνεται ότι άνοιξε στο πανέμορφο νησιωτικό σύμπλεγμα την «πύλη της κολάσεως».

Συγκεκριμένα, βίντεο που τραβήχτηκε με drone δείχνει τον κρατήρα Χαλεμαουμάου, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει μέγεθος όσο 90 (!) γήπεδα ποδοσφαίρου.

Από τον κρατήρα πετάγεται πυκνός καπνός ενώ το χείλος και τα τοιχώματά του παρουσιάζουν σημάδια κατάρρευσης.

Όπως αναφέρει το RT, o  Kyle Anderson, ερευνητής του USGS, εκτιμά πως σπασμένοι λίθοι που έχουν παγιδευτεί μπορεί να οδηγήσουν σε νέες εκρήξεις.

Πηγή video: Russia Today

