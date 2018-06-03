Η «πύλη της κόλασης» – Κρατήρας-τέρας απειλεί τη Χαβάη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη φαίνεται ότι άνοιξε στο πανέμορφο νησιωτικό σύμπλεγμα την «πύλη της κολάσεως».
Συγκεκριμένα, βίντεο που τραβήχτηκε με drone δείχνει τον κρατήρα Χαλεμαουμάου, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει μέγεθος όσο 90 (!) γήπεδα ποδοσφαίρου.
Από τον κρατήρα πετάγεται πυκνός καπνός ενώ το χείλος και τα τοιχώματά του παρουσιάζουν σημάδια κατάρρευσης.
Όπως αναφέρει το RT, o Kyle Anderson, ερευνητής του USGS, εκτιμά πως σπασμένοι λίθοι που έχουν παγιδευτεί μπορεί να οδηγήσουν σε νέες εκρήξεις.
Πηγή video: Russia Today
