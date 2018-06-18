Μπόκο Χαράμ: Έστειλαν 10χρονα κορίτσια ζωσμένα με βόμβες – 30 νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ φέρονται να χρησιμοποίησαν μικρά κορίτσια για τη διάπραξη δύο επιθέσεων, αρχικά με ανατινάξεις βομβιστριών-καμικάζι και κατόπιν με την εκτόξευση οπλοβομβίδων, που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι στη βορειοανατολική Νιγηρία, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιθέσεις των καμικάζι «έγιναν από έξι κορίτσια», από τα οποία απέμειναν μόνο «τα κεφάλια», που «ανασύρθηκαν στον τόπο της τραγωδίας από σωστικά συνεργεία», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Τα κορίτσια «ήταν επτά ως δέκα ετών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στις δύο επιθέσεις των βομβιστριών-καμικάζι στη Νταμπόα, στην Πολιτεία Μπόρνο, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, «σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε εξάλλου ο Μπαμπακούρα Κολό, στέλεχος παραστρατιωτικής οργάνωσης που δρα στην περιοχή.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο ανθρώπους που επέστρεφαν από τις γιορτές για το Έιντ αλ Φιτρ, το τέλος του ραμαζανιού.

Αμέσως μετά τη διπλή επίθεση των βομβιστριών-καμικάζι, φερόμενοι ως τζιχαντιστές στοχοθέτησαν τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν με οπλοβομβίδες, προκαλώντας ακόμη περισσότερα θύματα.

Οι μικρές βομβίστριες-καμικάζι πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένες στις συνοικίες Σαουάρι και Αμπατσάρι στη Νταμπόα, σύμφωνα με τον Κολό, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείοαπό την πόλη Μαϊντουγκούρι, περίπου 80 χλμ. από τον τόπο όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις.

«Δεν χρειάζεται κανένας να του πουν πως οι επιθέσεις φέρουν την υπογραφή Μπόκο Χαράμ», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί επιβεβαίωσε τον απολογισμό. «Ο πιο πρόσφατος απολογισμός κάνει λόγο για 31 νεκρούς, αλλά μπορεί να αυξηθεί, διότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες που κινδυνεύουν να μην επιβιώσουν», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι πάρα πολλοί πολίτες τραυματίστηκαν από τις οπλοβομβίδες που βλήθηκαν περίπου δύο λεπτά μετά τη διπλή επίθεση των βομβιστριών-καμικάζι.

Την 1η Μαΐου, τουλάχιστον 86 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις καμικάζι εναντίον ενός τεμένους και μιας αγοράς στην πόλη Μούμπι, στη γειτονική Πολιτεία Ανταμάουα.

Τα τελευταία εννιά χρόνια, η εξέγερση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20.000 ανθρώπους κι εξαπλώθηκε από τη βορειοανατολική Νιγηρία μέχρι τον Νίγηρα, το Τσαντ και το Καμερούν, προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μόνο στη Νιγηρία εξαιτίας της δράσης της οργάνωσης αυτής και των επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας για την καταστολή της από τον στρατό και τα σώματα ασφαλείας.