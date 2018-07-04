Πανέμορφα ροζ φλαμίνγκο κατέκλυσαν το Ναύπλιο! (Photos)

Είκοσι δύο πανέμορφα φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους, εχθές, Τρίτη, στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου Νέας Κίου στην Αργολίδα.

Τα πανέμορφα πτηνά ήρθαν στον υδροβιότοπο για ολιγοήμερη ξεκούραση από το ταξίδι της μετανάστευσης τους.

Τα φοινικόπτερα, γνωστότερα ως φλαμίνγκο, αποκτούν το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα στις φτερούγες τους όσο μεγαλώνουν, καταναλώνοντας τις μικροσκοπικές γαρίδες Artemia, τις οποίες αναζητούν στα ρηχά νερά των υγροτόπων.

Για την αναπαραγωγή τους ταξιδεύουν στη Γαλλία, την Ισπανία, την Τουρκία και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έγινε μια απόπειρα σχηματισμού αποικίας στην Αλυκή Κίτρους, με κατασκευή φωλιών και ωοτοκία, όμως -για άγνωστους λόγους- η αποικία εγκαταλείφθηκε.

Πηγή: patrastimes