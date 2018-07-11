Ο Ρονάλντο… βάζει απεργιακό λουκέτο στη Fiat!

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Μπορεί στη Γιουβέντους να επικρατεί ευφορία για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης (για το ιλιγγιώδες ποσό των 88 εκατoμμυρίων λιρών), ωστόσο η πανάκριβη μεταγραφή προκαλεί σοβαρότατες παρενέργειες συνολικά στον όμιλο Ανιέλι που έχει την πλειοψηφία των μετοχών της «Vecchia Signora».

Συγκεκριμένα εξοργισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της FIAT, μετοχές της οποίας ανήκουν στην οικογένεια Ανιέλι, καθώς παραμένουν εδώ και χρόνια με καθηλωμένους μισθούς, την ώρα που η ιδιοκτησία της εταιρείας προχώρησε σε μία μεταγραφή της τάξεως των 112 εκατομμυρίων!

Μάλιστα, για να κάνουν απολύτως σαφή τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναμικά με απεργιακές κινητοποιήσεις.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν για χρόνια να κάνουν τεράστιες οικονομικές θυσίες η ίδια η εταιρεία αποφασίσει να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την αγορά ενός ποδοσφαιριστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης κηρύσσει απεργία από την Κυριακή (22:00) 15 Ιουλίου μέχρι την Τρίτη (06:00), 17 Ιουλίου 2018», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.