search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 10:59
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2018 13:57

Ο Ρονάλντο… βάζει απεργιακό λουκέτο στη Fiat!

11.07.2018 13:57
Ο Ρονάλντο... βάζει απεργιακό λουκέτο στη Fiat! - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Μπορεί στη Γιουβέντους να επικρατεί ευφορία για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης (για το ιλιγγιώδες ποσό των 88 εκατoμμυρίων λιρών), ωστόσο η πανάκριβη μεταγραφή προκαλεί σοβαρότατες παρενέργειες συνολικά στον όμιλο Ανιέλι που έχει την πλειοψηφία των μετοχών της «Vecchia Signora».

Συγκεκριμένα εξοργισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της FIAT, μετοχές της οποίας ανήκουν στην οικογένεια Ανιέλι, καθώς παραμένουν εδώ και χρόνια με καθηλωμένους μισθούς, την ώρα που η ιδιοκτησία της εταιρείας προχώρησε σε μία μεταγραφή της τάξεως των 112 εκατομμυρίων!
 
Μάλιστα, για να κάνουν απολύτως σαφή τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναμικά με απεργιακές κινητοποιήσεις.
 
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν για χρόνια να κάνουν τεράστιες οικονομικές θυσίες η ίδια η εταιρεία αποφασίσει να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την αγορά ενός ποδοσφαιριστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης κηρύσσει απεργία από την Κυριακή (22:00) 15 Ιουλίου μέχρι την Τρίτη (06:00), 17 Ιουλίου 2018», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pizza-fan-1
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή – μαμούθ – Παράνομο λογισμικό, διπλά βιβλία και έρευνα που συνεχίζεται

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Ο Καρβέλας φέρεται να έστειλε εξώδικο στη Βίσση για ακυκλοφόρητο άλμπουμ – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας (Video)

mitsotakis-tsipras-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

food new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εκδίδει οδηγία ετοιμότητας στους πολίτες για πόλεμο και μπλακ άουτ: «Να έχετε νερό, τρόφιμα και μετρητά για 3 μέρες»

lunapark_file2310
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 18χρονη έπεσε από παιχνίδι λούνα παρκ και σκοτώθηκε, σοκαριστικές εικόνες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

lazopoulos-new
MEDIA

MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν υπάρχει ομάδα λόμπι βουλευτών υπέρ του Ισραήλ, να εγγραφώ πρώτος» - Τι είπε για τα περί μυστικής συνάντησης στην Αθηναϊκή Λέσχη

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 10:59
pizza-fan-1
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή – μαμούθ – Παράνομο λογισμικό, διπλά βιβλία και έρευνα που συνεχίζεται

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Ο Καρβέλας φέρεται να έστειλε εξώδικο στη Βίσση για ακυκλοφόρητο άλμπουμ – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας (Video)

mitsotakis-tsipras-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

1 / 3