Ο Ρονάλντο… βάζει απεργιακό λουκέτο στη Fiat!

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Μπορεί στη Γιουβέντους να επικρατεί ευφορία για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης (για το ιλιγγιώδες ποσό των 88 εκατoμμυρίων λιρών), ωστόσο η πανάκριβη μεταγραφή προκαλεί σοβαρότατες παρενέργειες συνολικά στον όμιλο Ανιέλι που έχει την πλειοψηφία των μετοχών της «Vecchia Signora».
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