Δύσκολες ώρες για τον Άκη Σακελλαρίου – Στο νοσοκομείο ο γνωστός ηθοποιός

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Ο Άκης Σακελλαρίου νοσηλεύεται τα τελευταία 24ωρα σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής ηθοποιός τις τελευταίες δυο εβδομάδες είχε υψηλό πυρετό και έντονο βήχα.

Ο Άκης Σακελλαρίου βρέθηκε για εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να νοσηλευτεί προκειμένου να του χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διαγνώστηκε με πνευμονία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει ν’ ακολουθήσει τον υπόλοιπο θίασο στην περιοδεία του Mamma Mia, στο οποίο ερμηνεύει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή, και να γίνει εσωτερική αντικατάσταση στον ρόλο του από ηθοποιό που ήδη παίζει στην παράσταση.

Μάλιστα, στην χθεσινοβραδινή τους παράσταση στην Κρήτη το κοινό ενημερώθηκε ότι ο ηθοποιός είναι άρρωστος και γι’ αυτό δεν θα εμφανιστεί. Στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του, συνάδελφοι και φίλοι.

Πληροφορίες: gossip-tv.gr