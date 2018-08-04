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04.08.2018 08:59

Άκης Σακελλαρίου: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την κατάσταση της υγείας του!

04.08.2018 08:59
Άκης Σακελλαρίου: Γιατί πήγε στην ΕΡΤ με δύο μάσκες (Video) - Media

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Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι θεράποντες γιατροί του Άκη Σακελλαρίου για την κατάσταση της υγείας του ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική της Πανεπιστημιακής Κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία.

Ο αγαπημένος ηθοποιός από το περασμένο Σάββατο βρίσκεται στην εντατική του νοσοκομείου, προσβεβλημένος από το μικρόβιο της λεγεωνέλας που όλο και περισσότερο γίνεται απειλητικό τον τελευταίο καιρό. 

Ο Άκης Σακελλαρίου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και εμφάνισε υψηλό πυρετό κατά τη διάρκεια της περιοδείας της παράστασης Mamma mia στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Δέσποινα Βανδή και πλειάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών. Λίγο πριν το καστ αναχωρήσει για παραστάσεις στην Κρήτη, ο ηθοποιός βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου μετά από σειρά εξετάσεων διαπιστώθηκε από τι ακριβώς πάσχει. Ο υψηλός πυρετός παρουσιάστηκε λόγω της βαριάς μορφής πνευμονία που προκαλεί το μικρόβιο από ο οποίο κόλλησε. 

Τα πρώτα 24ωρα της νοσηλείας του ήταν κρίσιμα καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν ραγδαία όμως με την έγκαιρη και σωστή θεραπεία που του επέβαλλαν οι γιατροί οι οποίοι και έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στην εντατική άρχισε να σημειώνει μία μικρή ανάκαμψη, όμως όχι αυτή που θα ήθελαν οι γιατροί ώστε να μιλάμε πλέον για ανάρρωσή του. Το γεγονός όμως ότι το νέο σχήμα αντιβίωσης που του χορηγούν σημειώνεται μία -έστω μικρή- βελτίωση είναι ενθαρρυντικό, ειδικά για τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους θαυμαστές του που ελπίζουν σύντομα να τον δουν πάλι όρθιο και καλά στην υγεία του. 

Πηγή: gossip-tv.gr

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