Παναγιωτοπούλου για Σακελλαρίου: Δυστυχώς δεν υπερβάλλουν τα δημοσιεύματα – Είναι όντως σοβαρά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τους χειρότερους φόβους των θαυμαστών του Άκη Σακελλαρίουεπιβεβαίωσε η καλή του φίλη και γνωστή θεατρολόγος Μαριλένα Παναγιωτοπούλου μέσα από τα social media.

Η ίδια έκανε μία ανάρτηση για τον αγαπημένο ηθοποιό ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Σωτηρία από το περασμένο Σάββατο.

«Ο φίλος και συνεργάτης μου Άκης Σακελλαρίου βρίσκεται στο νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή του καθώς προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωνάριων. Είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο όμορφος, τόσο καταπληκτικός και τόσο νέος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Του στέλνω όλη μου την αγάπη και τη θετική ενέργεια. Είναι μαχητής και ξέρω πως θα τα καταφέρει». Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε και μία φωτογραφία του ηθοποιού, εξηγώντας πως ήταν από ένα κόνσεπτ φωτογράφησης που ήθελε τους πρωταγωνιστές της να φωτογραφίζονται ενήλικες εκεί που είχαν φωτογραφηθεί ως παιδιά.

Και κάτω από τη φωτογραφία η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου έγραψε: «Η τρίτη φωτογραφία του αγαπημένου μου φίλου θα είναι ως πολύ μεγάλου σε ηλικία. Έτσι πρέπει να γίνει» εκφράζοντας έτσι την ελπίδα της όλα να πάνε καλά με τον αγαπημένο ηθοποιό. Και όταν στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της κάποιος διαδικτυακός της φίλος τη ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τον θέλουν να παλεύει για τη ζωή του, τότε εκείνη απάντησε με πόνο ψυχής: «Δυστυχώς δεν υπερβάλλουν τα δημοσιεύματα. Είναι όντως σοβαρά».

Πηγή: gossiptv.gr