search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 16:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2018 11:35

Παναγιωτοπούλου για Σακελλαρίου: Δυστυχώς δεν υπερβάλλουν τα δημοσιεύματα – Είναι όντως σοβαρά

05.08.2018 11:35
Παναγιωτοπούλου για Σακελλαρίου: Δυστυχώς δεν υπερβάλλουν τα δημοσιεύματα - Είναι όντως σοβαρά - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Τους χειρότερους φόβους των θαυμαστών του Άκη Σακελλαρίουεπιβεβαίωσε η καλή του φίλη και γνωστή θεατρολόγος Μαριλένα Παναγιωτοπούλου μέσα από τα social media. 

Η ίδια έκανε μία ανάρτηση για τον αγαπημένο ηθοποιό ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Σωτηρία από το περασμένο Σάββατο.  

«Ο φίλος και συνεργάτης μου Άκης Σακελλαρίου βρίσκεται στο νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή του καθώς προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωνάριων. Είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο όμορφος, τόσο καταπληκτικός και τόσο νέος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Του στέλνω όλη μου την αγάπη και τη θετική ενέργεια. Είναι μαχητής και ξέρω πως θα τα καταφέρει». Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε και μία φωτογραφία του ηθοποιού, εξηγώντας πως ήταν από ένα κόνσεπτ φωτογράφησης που ήθελε τους πρωταγωνιστές της να φωτογραφίζονται ενήλικες εκεί που είχαν φωτογραφηθεί ως παιδιά.

Και κάτω από τη φωτογραφία η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου έγραψε: «Η τρίτη φωτογραφία του αγαπημένου μου φίλου θα είναι ως πολύ μεγάλου σε ηλικία. Έτσι πρέπει να γίνει» εκφράζοντας έτσι την ελπίδα της όλα να πάνε καλά με τον αγαπημένο ηθοποιό. Και όταν στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της κάποιος διαδικτυακός της φίλος τη ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τον θέλουν να παλεύει για τη ζωή του, τότε εκείνη απάντησε με πόνο ψυχής: «Δυστυχώς δεν υπερβάλλουν τα δημοσιεύματα. Είναι όντως σοβαρά». 

Πηγή: gossiptv.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_istiaia_1507_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Μητσοτάκης στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας: Η πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Κ.Υ. (photos)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

pyrosvestiki 989- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο, συναγερμός στην Πυροσβεστική

syntagmatiki anatheorisi – epitropi – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ναι» από τη Νέα Δημοκρατία, «παρών» και «όχι» από το ΠΑΣΟΚ, «όχι σε όλα» από την ελάσσονα αντιπολίτευση

fotia-melidoxori-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Δραματική μάχη με τις φλόγες, ήχησε το 112 για εκκένωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 16:29
mitsotakis_istiaia_1507_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Μητσοτάκης στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας: Η πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Κ.Υ. (photos)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

pyrosvestiki 989- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο, συναγερμός στην Πυροσβεστική

1 / 3